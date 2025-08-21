«J'adorerais venir» : Une star s'annonce au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques années que les supporters du PSG animent les tribunes du Parc des Princes et à l'extérieur avec leur célèbre chant « Tous ensemble on chantera ». Un hymne dont la mélodie est tirée d'une chanson de la chanteuse italienne, Noemi. Et voilà que cette dernière se verrait bien venir chanter un jour pour le PSG.

Désormais, pour les fans du PSG, le « Tous ensemble on chantera » est devenu un véritable hymne. Un chant dont l'origine de trouve du côté de l'Italie avec un titre de la chanteuse Noemi, paru en 2011. Cette dernière s'est d'ailleurs exprimée auprès du Parisien, faisant notamment part de son envie d'un jour venir chanter pour le PSG.

« J’adorerais venir chanter pour le PSG un jour ! » « Entendre autant de personnes, dans ce très grand stade du PSG, chanter toutes ensemble cette mélodie, c’est un rêve devenu réalité. (...) J’adorerais venir chanter pour le PSG un jour ! C’est une grande équipe, très célèbre dans le monde entier, avec une histoire incroyable. En tant que fan de football, c’est magnifique. C’est ça le sens de la musique : dépasser les frontières », a d'abord confié Noemi.