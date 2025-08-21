«J'adorerais venir» : Une star s'annonce au PSG !

Cela fait maintenant quelques années que les supporters du PSG animent les tribunes du Parc des Princes et à l'extérieur avec leur célèbre chant « Tous ensemble on chantera ». Un hymne dont la mélodie est tirée d'une chanson de la chanteuse italienne, Noemi. Et voilà que cette dernière se verrait bien venir chanter un jour pour le PSG.
Désormais, pour les fans du PSG, le « Tous ensemble on chantera » est devenu un véritable hymne. Un chant dont l'origine de trouve du côté de l'Italie avec un titre de la chanteuse Noemi, paru en 2011. Cette dernière s'est d'ailleurs exprimée auprès du Parisien, faisant notamment part de son envie d'un jour venir chanter pour le PSG.
« J’adorerais venir chanter pour le PSG un jour ! »
« Entendre autant de personnes, dans ce très grand stade du PSG, chanter toutes ensemble cette mélodie, c’est un rêve devenu réalité. (...) J’adorerais venir chanter pour le PSG un jour ! C’est une grande équipe, très célèbre dans le monde entier, avec une histoire incroyable. En tant que fan de football, c’est magnifique. C’est ça le sens de la musique : dépasser les frontières », a d'abord confié Noemi.
« J’ai hâte de venir voir tout le monde chanter ma chanson »
La chanteuse italienne a également ensuite ajouté : « J’ai souvent été à Paris, j’adorerais revenir ici pour entendre les fans chanter dans le stade ! J’ai hâte de venir voir tout le monde chanter ma chanson (rires). C’est un honneur, à mon échelle, de faire partie de cette grande histoire ».