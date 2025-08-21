Transferts : «Comme Lamine Yamal», le PSG a raté du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'été 2024, Rayan Cherki a surpris en refusant le PSG malgré un accord trouvé avec l’OL pour un transfert estimé à 15M€. Le milieu offensif lyonnais avait préféré explorer la piste du Borussia Dortmund, avant de finalement rester à Lyon. Depuis, l'international français s'est engagé avec Manchester City avec, pourquoi pas, l'ambition de rejoindre Lamine Yamal.

L’histoire aurait pu s’écrire autrement. L’été dernier, alors que le PSG semblait avoir trouvé un terrain d’entente avec l’OL pour un transfert à hauteur de 15M€, Rayan Cherki était attendu comme la future pépite de Luis Enrique. Mais au dernier moment, le joueur avait décidé de mettre fin aux négociations. Depuis, Cherki a rejoint Manchester City, et ses débuts sont prometteurs.

La comparaison osée de Nasri Consultant pour Canal +, Samir Nasri n'a pas hésité à le comparer à Lamine Yamal (FC Barcelone). « Rayan Cherki est un talent générationnel, de la trempe d’un Lamine Yamal. Il a une qualité de dribble exceptionnelle, il doit être régulier désormais, et il sera tout là-haut parmi les meilleurs » a confié l'ancien joueur de l'OM.