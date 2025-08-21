Transferts : «Comme Lamine Yamal», le PSG a raté du lourd

Durant l'été 2024, Rayan Cherki a surpris en refusant le PSG malgré un accord trouvé avec l’OL pour un transfert estimé à 15M€. Le milieu offensif lyonnais avait préféré explorer la piste du Borussia Dortmund, avant de finalement rester à Lyon. Depuis, l'international français s'est engagé avec Manchester City avec, pourquoi pas, l'ambition de rejoindre Lamine Yamal.
L’histoire aurait pu s’écrire autrement. L’été dernier, alors que le PSG semblait avoir trouvé un terrain d’entente avec l’OL pour un transfert à hauteur de 15M€, Rayan Cherki était attendu comme la future pépite de Luis Enrique. Mais au dernier moment, le joueur avait décidé de mettre fin aux négociations. Depuis, Cherki a rejoint Manchester City, et ses débuts sont prometteurs.
La comparaison osée de Nasri
Consultant pour Canal +, Samir Nasri n'a pas hésité à le comparer à Lamine Yamal (FC Barcelone). « Rayan Cherki est un talent générationnel, de la trempe d’un Lamine Yamal. Il a une qualité de dribble exceptionnelle, il doit être régulier désormais, et il sera tout là-haut parmi les meilleurs » a confié l'ancien joueur de l'OM.
Un avenir radieux pour Cherki ?
Sur La Chaîne L'Equipe, Ludovic Obaniak a tenu à nuancer ces propos. « J’estime qu’il y a quand même une filiation entre ces joueurs, on peut rajouter Ben Arfa… C’est là où veut nous emmener Samir Nasri. Il dit que c’est le même type de joueur et qu’avec un peu plus de régularité… Je pense qu’avec Manchester City et la rigueur de Pep Guardiola, Rayan Cherki peut se mettre dans les pas de Lamine Yamal » a confié l'ancien international polonais.