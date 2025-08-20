Un joueur du PSG s’en va, la décision est prise !

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani va quitter le club parisien cet été. L’attaquant français s’est mis d’accord avec la Juventus, et attend désormais que le club turinois trouve un accord avec Paris. En attendant, le buteur de 26 ans a refusé toutes les offres à son égard.
Pour Randal Kolo Muani, l’histoire commune avec le PSG n’aura pas été la plus belle. Arrivé plein d’envie en provenance de l’Eintracht Francfort en 2023, l’attaquant français n’aura jamais réussi à justifier son prix d’achat (90M€). L’hiver dernier, Kolo Muani a été prêté à la Juventus, et a retrouvé des sensations.
Kolo Muani a toujours voulu la Juve
Depuis plusieurs semaines, le club italien fait le forcing afin de le recruter. Dans ce dossier, la Juve a pu compter sur la position du joueur, qui malgré plusieurs propositions à son égard, a toujours donné sa priorité aux Bianconeri. Désormais, les positions se rapprochent entre Paris et Turin, autour d’un prêt payant, assorti d’une obligation d’achat.
Le Français reste tranquille
Comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano ce mercredi, Randal Kolo Muani reste très patient concernant son avenir. L’attaquant parisien n’a aucun doute sur le fait qu’il va prochainement rejoindre la Juventus, et attend bien sagement qu’un accord définitif soit scellé avec le PSG.