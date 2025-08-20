PSG : «Ça serait le rêve», le successeur de Luis Campos s'annonce dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le PSG se séparait de Leonardo, décidant de confier les clés du sportif à Luis Campos. Aujourd'hui, le Portugais est donc le conseiller sportif du club de la capitale. Mais jusqu'à quand va-t-il rester ? Alors que Campos a récemment prolongé jusqu'en 2030 avec le PSG, son poste suscite certaines convoitises.

Entre le PSG et Luis Campos, l'histoire est loin d'être terminée. En effet, il y a quelques mois de cela, le Portugais, conseiller sportif du club de la capitale, paraphait un nouveau contrat. Le voilà ainsi aujourd'hui lié jusqu'en 2030. Campos ne devrait donc pas quitter le PSG de sitôt, mais voilà qu'un potentiel successeur s'est déjà déclaré.

« Julian Draxler futur directeur sportif du PSG ? Ça serait le rêve ! » Et si le prochain directeur sportif du PSG était... Julian Draxler ? Ancien joueur du club de la capital et aujourd'hui au Qatar, l'Allemand a en effet confié à l'occasion d'un entretien au Parisien : « Je vais bientôt commencer des études dans la gestion du sport. Je peux m’imaginer devenir directeur sportif et passer de l’autre côté de la barrière. Julian Draxler futur directeur sportif du PSG ? Ça serait le rêve ! (il rigole) ».