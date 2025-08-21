PSG : Luis Enrique lâche un secret sur le mercato !

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a recruté trois joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a lâché ses vérités sur la suite du recrutement du club. A en croire le coach espagnol, le PSG est satisfait de son équipe, mais il est prêt à profiter des opportunités de marché.

Lors de cette fenêtre de transferts, le PSG s'est montré timide. En effet, le club de la capitale n'a réalisé que quelques ajustements pour étoffer son effectif. Plus précisément, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a recruté que trois joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.

Luis Enrique valide les recrues du PSG Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a été questionné sur la suite du mercato du PSG. D'après le coach espagnol, Luis Campos pourrait réaliser d'autres emplettes pour le régaler, et ce, même s'il est satisfait de son effectif actuel.