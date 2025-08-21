PSG - Transfert de Kvaratskhelia : L'incroyable menace révélée !

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s'est renforcé avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Mis en échec quelques mois plus tôt pour le Géorgien, le club de la capitale avait fini par tomber d'accord avec Naples moyennant 70M€. Il faut dire qu'Aurelio De Laurentiis avait été menacé par l'agent de Kvaratskhelia pour ce transfert. Explications.
A 24 ans, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd'hui un joueur du PSG. C'est en janvier dernier que le Géorgien a rejoint le club de la capitale. Acheté à Naples pour 70M€, l'ailier gauche a donc posé ses valises à Paris, mettant ainsi un terme à son aventure en Italie. Après avoir longtemps retenu Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis a fini par accepter son transfert. Et pour cause...
« J’ai dû le faire car... »
Président de Naples, Aurelio De Laurentiis est revenu sur la raison du transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. C'est ainsi que dans un entretien accordé au Corriere della Sera, il a révélé : « La vente de Kvaratskhelia en janvier ? J’ai dû le faire car son agent menaçait de recourir à l’article 17 ».
Quid de cet article 17 ?
L'agent de Khvicha Kvaratskhelia a donc forcé le départ du Géorgien de Naples. Mais quel est cet article 17 utilisé pour menacer Aurelio De Laurentiis ? Celui-ci stipule qu'un joueur peut se libérer d'un contrat en payant une indemnité calculée selon différents crtières. Alors que cela aurait été un énorme manque à gagner pour Naples, l'offre du PSG a donc été acceptée.