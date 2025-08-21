PSG - Transfert de Kvaratskhelia : L'incroyable menace révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s'est renforcé avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Mis en échec quelques mois plus tôt pour le Géorgien, le club de la capitale avait fini par tomber d'accord avec Naples moyennant 70M€. Il faut dire qu'Aurelio De Laurentiis avait été menacé par l'agent de Kvaratskhelia pour ce transfert. Explications.

A 24 ans, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd'hui un joueur du PSG. C'est en janvier dernier que le Géorgien a rejoint le club de la capitale. Acheté à Naples pour 70M€, l'ailier gauche a donc posé ses valises à Paris, mettant ainsi un terme à son aventure en Italie. Après avoir longtemps retenu Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis a fini par accepter son transfert. Et pour cause...

« J’ai dû le faire car... » Président de Naples, Aurelio De Laurentiis est revenu sur la raison du transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. C'est ainsi que dans un entretien accordé au Corriere della Sera, il a révélé : « La vente de Kvaratskhelia en janvier ? J’ai dû le faire car son agent menaçait de recourir à l’article 17 ».