Mercato : La folie à plus de 200M€ du PSG est confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, le PSG déboursait 70M€ pour s'offrir Khvicha Kvaratskhelia. Alors que Naples a donc dit oui, quelques mois plus tôt, le club italien avait recalé le club de la capitale. A ce moment, l'idée des Parisiens était de recruter Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis l'a d'ailleurs confirmé, il était question d'une offre de plus de 200M€ du PSG.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia aurait pu rejoindre le club de la capitale quelques mois auparavant. En effet, il y a un an, lors du mercato estival, Paris avait déjà approché Naples pour recruter le Géorgien ainsi que Victor Osimhen. Et au PSG, on était visiblement prêt à faire des folies pour ce packaque.

« Le PSG avait offert plus de 200M€ pour le package Kvara-Osimhen » Alors qu'il était question d'une proposition à 200M€ du PSG pour avoir Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis a confirmé ce montant. En effet, dans un entretien pour le Corriere della Sera, le président de Naples a fait savoir : « J’aurais dû vendre Kvaratskhelia à ce moment-là (l'été 2024), le PSG avait offert plus de 200M€ pour le package Kvara-Osimhen ».