Mercato : La folie à plus de 200M€ du PSG est confirmée !

En janvier dernier, le PSG déboursait 70M€ pour s'offrir Khvicha Kvaratskhelia. Alors que Naples a donc dit oui, quelques mois plus tôt, le club italien avait recalé le club de la capitale. A ce moment, l'idée des Parisiens était de recruter Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis l'a d'ailleurs confirmé, il était question d'une offre de plus de 200M€ du PSG.
Arrivé au PSG lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia aurait pu rejoindre le club de la capitale quelques mois auparavant. En effet, il y a un an, lors du mercato estival, Paris avait déjà approché Naples pour recruter le Géorgien ainsi que Victor Osimhen. Et au PSG, on était visiblement prêt à faire des folies pour ce packaque.
« Le PSG avait offert plus de 200M€ pour le package Kvara-Osimhen »
Alors qu'il était question d'une proposition à 200M€ du PSG pour avoir Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis a confirmé ce montant. En effet, dans un entretien pour le Corriere della Sera, le président de Naples a fait savoir : « J’aurais dû vendre Kvaratskhelia à ce moment-là (l'été 2024), le PSG avait offert plus de 200M€ pour le package Kvara-Osimhen ».
Un transfert en janvier sous la menace !
C'est finalement en janvier 2025 que Naples a accepté de vendre Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Un transfert à propos duquel Aurelio De Laurentiis a expliqué : « La vente de Kvaratskhelia en janvier ? J’ai dû le faire car son agent menaçait de recourir à l’article 17 ».