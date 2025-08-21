OM - Rabiot : La rupture confirmée en direct !

Alexis Brunet

Sauf énorme retournement de situation, Adrien Rabiot devrait quitter l’OM cet été. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts par le club phocéen, à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Un départ probable du Français, qui va faire beaucoup de mal à Medhi Benatia, qui ne cachait pas son admiration envers l’ancien joueur du PSG.

Le mercato de l’OM a pris une tournure inattendue ces derniers jours. Le club phocéen avait prévu de se montrer actif, mais il va l’être encore plus, car il va potentiellement devoir trouver un remplaçant à Adrien Rabiot. Pourtant très apprécié à Marseille, le milieu de terrain est sur le départ.

Une bagarre a opposé Rabiot et Rowe Si Adrien Rabiot quitte l’OM, ce n’est pas en raison de ses performances sur le terrain. Ce dernier donnait pleine satisfaction à Roberto De Zerbi mais c’est pour motif disciplinaire qu’il devrait s’en aller. En effet, le club phocéen l’a placé sur la liste des transferts car il s’est bagarré avec son coéquipier Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (1-0).