PSG : Le problème d’argent qui bloque ce gros transfert !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est en négociations avec la Juventus au sujet de Randal Kolo Muani. L’attaquant se serait d’ailleurs mis d’accord avec la Vieille Dame, mais il n’y aurait pas encore de terrain d’entente entre les deux clubs. Cela coince surtout au sujet du montant de l’option d’achat obligatoire glissée dans le prêt.

La saison dernière, le PSG avait prêté de nombreux joueurs lors du mercato hivernal. C’était notamment le cas de Randal Kolo Muani, qui avait alors fait le choix de rejoindre la Juventus de Turin. Un pari réussi pour le Français, qui s’est bien relancé en Italie et qui pourrait d’ailleurs y retourner.

Kolo Muani a un accord avec la Juventus L’aventure de Randal Kolo Muani à la Juventus de Turin s’est bien passée et la Vieille Dame souhaiterait d’ailleurs la prolonger. Depuis plusieurs semaines, le PSG est en négociations avec la formation italienne pour un retour de l’attaquant. Ce dernier aurait d’ailleurs un accord avec les dirigeants turinois, mais cela n’est pas encore le cas entre les autres parties.