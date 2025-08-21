Transfert à 30M€ : Un champion du monde sauve l’OM ?

L’Olympique de Marseille est toujours en plein chantier à près de 10 jours de la fin du mercato estival. La faute, entre autres à la violente échauffourée entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui doivent désormais être vendus. Cette double opération en financerait toutefois une autre dans laquelle Benjamin Pavard pourrait faire partie intégrante.
Le 1er septembre prochain, au soir, le mercato estival fermera ses portes. D’ici cette date fatidique, le comité de direction de l’OM aurait pour projet de boucler diverses opérations sur le marché, pas moins de 10 dans le sens des départs et arrivées si l’on se fie aux informations confiées par Foot Mercato en live mercredi après-midi.
L’OM travaille sur deux recrutements en défense
A commencer par les dossiers Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, protagonistes d’une violente altercation dans le vestiaire à Rennes après la défaite concédée vendredi dernier (0-1), et poussés à partir comme le stipule le communiqué de l’Olympique de Marseille. Grâce aux ventes escomptées de l’international français et de l’ailier anglais, le club phocéen prévoirait déjà de renforcer un secteur de jeu en particulier : la défense, que ce soit dans l’axe ou dans le couloir gauche selon L’Équipe.
Ordonez attendu et attend l’OM, Pavard l’alternative ?
Il se trouve qu’un dossier ait toujours des partisans dans les bureaux des dirigeants de l’OM : Joel Ordonez. Pressenti comme piste prioritaire de la direction pour le poste de défenseur central, l’international équatorien du Club Bruges (21 ans, contractuellement lié à l'équipe belge jusqu'à l'été 2028) cultiverait un désir prononcé de signer à l’Olympique de Marseille. Il n’a d’ailleurs pas été de la partie mardi soir pour la rencontre face aux Glasgow Rangers, mais coûte tout de même 30M€. Sa première alternative se nommerait Benjamin Pavard d’après L’Équipe, champion du monde 2018 sous contrat à l’Inter jusqu’en juin 2028. Le décor est planté.