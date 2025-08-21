Transfert à 30M€ : Un champion du monde sauve l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille est toujours en plein chantier à près de 10 jours de la fin du mercato estival. La faute, entre autres à la violente échauffourée entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui doivent désormais être vendus. Cette double opération en financerait toutefois une autre dans laquelle Benjamin Pavard pourrait faire partie intégrante.

Le 1er septembre prochain, au soir, le mercato estival fermera ses portes. D’ici cette date fatidique, le comité de direction de l’OM aurait pour projet de boucler diverses opérations sur le marché, pas moins de 10 dans le sens des départs et arrivées si l’on se fie aux informations confiées par Foot Mercato en live mercredi après-midi.

L’OM travaille sur deux recrutements en défense A commencer par les dossiers Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, protagonistes d’une violente altercation dans le vestiaire à Rennes après la défaite concédée vendredi dernier (0-1), et poussés à partir comme le stipule le communiqué de l’Olympique de Marseille. Grâce aux ventes escomptées de l’international français et de l’ailier anglais, le club phocéen prévoirait déjà de renforcer un secteur de jeu en particulier : la défense, que ce soit dans l’axe ou dans le couloir gauche selon L’Équipe.