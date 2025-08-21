Transfert à l'OM : C'est du jamais vu pour un ancien du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Précédemment à la Juventus, Timothy Weah a décidé de revenir en Ligue 1. Formé au PSG, l'international américain n'a pas hésité à signer avec l'OM cet été. Déterminé à rejoindre le club phocéen, il a fini par avoir gain de cause et a reçu un bel accueil en débarquant dans le Sud de la France. De quoi marquer Weah qui n'avait jamais connu une telle situation.

Dernière recrue en date de l'OM lors de ce mercato estival, Timothy Weah a donc rejoint le club de la capitale. Débarqué en provenance de la Juventus, l'Américain avait d'ailleurs été accueilli par de nombreux supporters olympiens à l'aéroport de Marignane. Une scène qui a marqué Weah et qu'il n'oubliera pas de sitôt...

« Je n'ai jamais été reçu comme ça dans un club » Pour les médias de l'OM, Timothy Weah est revenu sur cet accueil chaleureux de la part des supporters. N'ayant jamais vécu ça, l'Américain a confié : « L'émotion la plus forte que j'ai vécue ? Je pense que mon but à la Coupe du monde, c'est une des émotions que je vais mettre tout en haut et mon arrivée à Marseille. Je n'ai jamais été reçu comme ça dans un club ».