Transfert de Rabiot : L'offre surprise de l'OM !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot semble être tout proche de la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille. Un choix très surprenant, qui va sans aucun doute rythmer cette fin de mercato et déclencher de plus en plus de débats, avec une nouvelle révélation qui pourrait beaucoup faire parler.

C’est à ne plus rien y comprendre. Depuis la défaite face au Stade Rennais (0-1), la crise fait rage à l’OM, avec la direction qui a décidé de placer sur la liste des transfert Adrien Rabiot. Ce dernier semblait pourtant être l’un des grands leaders de l’équipe, avec une première saison de très haut niveau et une grande confiance de la part de Roberto De Zerbi.

« C'est l'incompréhension la plus totale » Maintenant, il est plus proche que jamais d’un départ et un retour en arrière semble être impossible. Mais les deux camps se renvoient la faute, avec l’entourage d’Adrien Rabiot qui pointe du doigt le comportement de l'OM. « On a l'impression qu'il y a une histoire qui est montée et on se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien » a récemment expliqué l’avocat du joueur, Me Romuald Palao, au micro de RMC. « C'est l'incompréhension la plus totale. Il était totalement impliqué dans le projet ».