Polémique avec Ligue 1+ : Le PSG répond cash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Premier round réussi pour Ligue 1+. Le nouveau diffuseur principal du championnat français se veut innovant avec des caméras dans l’intimité des vestiaires de l’élite du football hexagonal le jour des matchs. Les clubs se sont majoritairement prêtés au jeu, le PSG se montrant un peu plus réservé. Luis Enrique était présent en conférence de presse ce jeudi et a livré le fond de sa pensée aux journalistes curieux à ce sujet.

La Ligue 1 a un nouveau domicile pour la saison 2025/2026. Après l’échec de DAZN lors de l’exercice précédent, la création d’une chaîne de la Ligue de football professionnel tant espérée par Joseph Oughourlian notamment, président du RC Lens, a vu le jour. Patron de LFP Médias, Nicolas De Tavernost a donc créé Ligue 1+ qui est le diffuseur principal de l’élite du football français.

«C’est à nous de les convaincre et je pense qu’ils nous observent aussi» Afin d’accueillir la plus grosse audience possible, et de par son statut, la LFP a mis en place des caméras au cœur des vestiaires des équipes de Ligue 1 dans le cadre des matchs le week-end. Une innovation qui a trouvé son public pour la première journée du championnat, mais certains observateurs ont critiqué le PSG de ne pas avoir pleinement joué le jeu en ouvrant concrètement les portes de son intimité. Invité de RMC pour l’After Foot lundi soir, Nicolas De Tavernost a trouvé des circonstances atténuantes à la politique actuelle du champion de France sur les caméras de Ligue 1+. « J’ai vu le PSG à Nantes, ils ont fait des choses qu’on leur a demandées, c’était convivial. D’autre part, c’est vrai qu’ils ont un statut, ils arrivent, le nombre de compétition, donc ils font très attention au sportif. Donc c’est normal qu’ils fassent attention, après, c’est à nous de les convaincre et je pense qu’ils nous observent aussi, en se disant: 'Est-ce que ça va marcher ou pas ?', 'Est-ce que les fans et les supporters sont contents de cette chaîne ou pas?' C’est-à-dire que c’est un peu comme tout le monde ».