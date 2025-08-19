Clash Castaldi - OM : Ligue 1 + a tranché pour son départ

Alors que la nouvelle chaîne Ligue 1+ a été lancée, une polémique inattendue est venue perturber l'élan du projet. Giovanni Castaldi, recruté pour faire partie de l’équipe éditoriale, est au centre d’un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux. En cause : d’anciens propos mal perçus par certains supporters de l’OM. Face à la virulence des attaques, Nicolas de Tavernost a pris la parole pour défendre le journaliste.
L’annonce de l’arrivée de Giovanni Castaldi sur Ligue 1+ a provoqué un bad-buzz. Rapidement, des extraits anciens ont refait surface sur les réseaux sociaux, dont une séquence dans laquelle Castaldi, en plateau, prononce maladroitement « Omerde » au lieu d’« OM ». Pire encore : une capture d’écran montrant un prétendu message privé où il ironise sur « la sardine » et remercie un abonné « de payer son salaire » a mis le feu aux poudres. Si cette dernière est aujourd’hui considérée comme un faux, cela n’a pas empêché une vague de critiques et des appels au boycott, notamment du côté des supporters de l'OM.
La LFP au soutien de Castaldi
Invité de l’émission After Foot sur RMC, Nicolas de Tavernost n’a pas éludé le sujet. « Que chacun puisse avoir son opinion, la défense de son club, ça ne me dérange pas. Le public, les supporters parfois, n’acceptent pas. Ce qui est arrivé à Giovanni Castaldi n’est pas normal. Nous le soutenons à fond. Qu’il y ait quelqu’un qui soit plutôt pro-Paris, pro-Lyon ou pro-Lille, mais que ce ne soit pas une opinion unique, ça me paraît normal » a confié le patron de LFP Medias.
Castaldi va porter plainte
De son côté, Castaldi a crié à la fake-news et a annoncé son désir de porter plainte. « Je vois circuler deux choses me concernant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D’un côté, un compte me prête des propos qui ne sont pas les miens et qui sont totalement inventés. Ce DM publié est un fake ! C’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte » a-t-il déclaré.