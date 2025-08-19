Clash Castaldi - OM : Ligue 1 + a tranché pour son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la nouvelle chaîne Ligue 1+ a été lancée, une polémique inattendue est venue perturber l'élan du projet. Giovanni Castaldi, recruté pour faire partie de l’équipe éditoriale, est au centre d’un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux. En cause : d’anciens propos mal perçus par certains supporters de l’OM. Face à la virulence des attaques, Nicolas de Tavernost a pris la parole pour défendre le journaliste.

L’annonce de l’arrivée de Giovanni Castaldi sur Ligue 1+ a provoqué un bad-buzz. Rapidement, des extraits anciens ont refait surface sur les réseaux sociaux, dont une séquence dans laquelle Castaldi, en plateau, prononce maladroitement « Omerde » au lieu d’« OM ». Pire encore : une capture d’écran montrant un prétendu message privé où il ironise sur « la sardine » et remercie un abonné « de payer son salaire » a mis le feu aux poudres. Si cette dernière est aujourd’hui considérée comme un faux, cela n’a pas empêché une vague de critiques et des appels au boycott, notamment du côté des supporters de l'OM.

La LFP au soutien de Castaldi Invité de l’émission After Foot sur RMC, Nicolas de Tavernost n’a pas éludé le sujet. « Que chacun puisse avoir son opinion, la défense de son club, ça ne me dérange pas. Le public, les supporters parfois, n’acceptent pas. Ce qui est arrivé à Giovanni Castaldi n’est pas normal. Nous le soutenons à fond. Qu’il y ait quelqu’un qui soit plutôt pro-Paris, pro-Lyon ou pro-Lille, mais que ce ne soit pas une opinion unique, ça me paraît normal » a confié le patron de LFP Medias.