Un champion du monde à l'OM : Le verdict tombe

Sacré champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Benjamin Pavard figurerait sur la short-list du club marseillais, selon une information relayée par la presse italienne ce mardi. Toutefois, plusieurs journalistes français ont rapidement démenti cette rumeur concernant le défenseur de l’Inter Milan, également ciblé en Turquie et en Arabie Saoudite.

Et si l’OM frappait un grand coup sur le marché des transferts ? Selon La Gazzetta dello Sport, le club phocéen serait intéressé par Benjamin Pavard, champion du monde 2018 avec les Bleus. Une information qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, tant le profil du défenseur de l’Inter Milan semble correspondre aux ambitions de l'OM.

La rumeur Pavard enfle Cette rumeur n'a cessé de prendre de l'ampleur. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Loïc Tanzi n'a pas fermé la porte à une venue de Pavard à l'OM, loin de là. « Si l'OM tente vraiment le coup à fond, Pavard pourrait dire oui à Marseille » a confié le journaliste.