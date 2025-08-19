Clash avec Rabiot - OM : De Zerbi craque avant la bagarre !

A des centaines de kilomètres de Marseille, le vestiaire de l’OM s’est déchiré vendredi dernier à Rennes dans la foulée de la défaite contre le club breton (1-0). Geronimo Rulli, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg ainsi que Roberto De Zerbi auraient tous laissés exploser leur colère avant que la situation ne s’envenime entre Rabiot et Jonathan Rowe.
Clash à l’OM ! A la suite du revers concédé dès sa première sortie de la saison au Stade Rennais qui s’est soldée par une défaite (1-0), l’équipe de Roberto De Zerbi s’est déchirée en coulisses. Déjà grandement agacé sur le terrain au moment de rejoindre le vestiaire, Geronimo Rulli était « dans un état second ».
Rowe repris verbalement par Rulli, puis physiquement par Rabiot ?
C’est du moins l’information rapportée par L’Équipe dans ses colonnes du jour. Ce mardi, le quotidien sportif confie que l’élan de rage ressenti par le gardien argentin se serait dirigé vers Jonathan Rowe. La cause ? Un investissement pas assez important à ses yeux. Les voix se seraient élevées, mais l’accrochage n’aurait été que verbal entre Rulli et Rowe à l'OM.
De Zerbi dit ses quatre vérités dans le vestiaire ?
Cependant, ce fut une tout autre histoire concernant Adrien Rabiot quand Geronimo Rulli lui a passé le témoin. L’Equipe affirme que l’international français s’en serait pris à son coéquipier d’une manière plus « énergique », précédent un règlement de comptes par les poings entre les deux hommes. Avant cela, Roberto De Zerbi aurait vidé son sac dans le vestiaire en dégainant des « choses désagréables », au même titre que Pierre-Emile Hojbjerg. Le groupe de l’OM bat de l’aile ?