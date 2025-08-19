Clash avec Rabiot - OM : De Zerbi craque avant la bagarre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A des centaines de kilomètres de Marseille, le vestiaire de l’OM s’est déchiré vendredi dernier à Rennes dans la foulée de la défaite contre le club breton (1-0). Geronimo Rulli, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg ainsi que Roberto De Zerbi auraient tous laissés exploser leur colère avant que la situation ne s’envenime entre Rabiot et Jonathan Rowe.

Clash à l’OM ! A la suite du revers concédé dès sa première sortie de la saison au Stade Rennais qui s’est soldée par une défaite (1-0), l’équipe de Roberto De Zerbi s’est déchirée en coulisses. Déjà grandement agacé sur le terrain au moment de rejoindre le vestiaire, Geronimo Rulli était « dans un état second ».

Rowe repris verbalement par Rulli, puis physiquement par Rabiot ? C’est du moins l’information rapportée par L’Équipe dans ses colonnes du jour. Ce mardi, le quotidien sportif confie que l’élan de rage ressenti par le gardien argentin se serait dirigé vers Jonathan Rowe. La cause ? Un investissement pas assez important à ses yeux. Les voix se seraient élevées, mais l’accrochage n’aurait été que verbal entre Rulli et Rowe à l'OM.