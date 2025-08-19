OM : C’est terminé, le transfert d’un attaquant est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un petit tour et puis s'en va ? Titulaire face au Stade Rennais vendredi soir (0-1), Jonathan Rowe a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs de l'OM. Celui qui s'est accroché avec Adrien Rabiot après le coup de sifflet final aurait des touches en Serie A., mais aussi en Premier League.

La défaite de l’OM face à Rennes (0-1), malgré une supériorité numérique durant une grande partie du match, a fait naître un climat de frustration intense au sein de l’équipe. Dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, une vive altercation a éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Selon La Provence, Rowe, qui n'aurait pas supporté certaines remarques, aurait giflé son coéquipier avant que la situation ne dégénère en échange de coups. Il a fallu l’intervention de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia pour calmer les deux hommes, suspendus temporairement. Cet épisode aurait marqué un tournant dans la relation entre Rowe et le club phocéen.

Rowe en contact avec plusieurs équipes Arrivé à l'OM l'été dernier, Rowe pourrait déjà faire ses valises. L’altercation n’aurait fait qu’accélérer un processus en cours. Selon les informations dévoilées par La Provence, des clubs de Serie A — dont Bologne et l’AS Roma — auraient récemment contacté l’entourage du joueur, qui a certainement disputé son dernier match face à Rennes. Si son profil technique intéresse à l’étranger, le climat tendu à Marseille et la volonté du club de tourner la page pourraient faciliter un transfert rapide.