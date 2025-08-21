PSG : Une star va faire son retour ! 

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Gianluigi Donnarumma est devenu persona non grata au PSG. Le club de la capitale essaie de pousser l’Italien vers la sortie, mais il n’a pas encore trouvé de nouveau club. Le portier n’est donc pas encore parti et il va même faire son retour au Parc des princes lors de la présentation des trophées aux supporters vendredi soir, après le match contre Angers.

Cet été, le PSG a décidé d’opérer un profond changement au poste de gardien de but. Ne souhaitant plus faire confiance à Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a demandé à obtenir un nouveau portier et Luis Campos a fait venir Lucas Chevalier en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris. L’Italien est maintenant poussé vers la sortie.

Donnarumma a des pistes en Angleterre Gianluigi Donnarumma s’est donc fait une raison et son entourage s’active donc pour lui trouver un nouveau point de chute. L’Italien sort d’une grande saison avec le PSG et il a donc attiré l’œil de nombreux clubs et notamment en Angleterre. Manchester United s’intéresserait à lui mais c’est pour le moment Manchester City qui aurait une longueur d’avance.