Pep Guardiola : Accord confirmé au PSG !

Alors qu’il a vu Lucas Chevalier débarquer et que les négociations pour une prolongation de son contrat n’ont pas abouti, Gianluigi Donnarumma est toujours un joueur du PSG, à une dizaine de jours de la fermeture du mercato. S’il aurait un accord avec Manchester City, l’international italien attendrait toujours que l’équipe entraînée par Pep Guardiola se sépare d’Ederson.
On se rapproche de la dernière ligne droite du mercato estival et Gianluigi Donnarumma est, pour le moment, toujours un joueur du PSG. Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, le gardien âgé de 26 ans pourrait trouver un point de chute en Angleterre et plus précisément du côté de Manchester City.
Donnarumma a un accord avec Manchester City
En effet, les Citizens sont intéressés par Gianluigi Donnarumma et ce dernier aurait même déjà échangé avec Pep Guardiola. Les deux parties auraient trouvé un accord contractuel, ce que confirme la Gazzetta dello Sport ce vendredi, mais il y aurait encore des obstacles au transfert de l’international italien (74 sélections).
Ederson bloque le transfert de Donnarumma
En effet, Manchester City doit d’abord se séparer d’Ederson (32 ans), absent du groupe le week-end dernier lors de la reprise du championnat. Bien qu’il ne compte plus sur lui et qu’il lui reste moins d’un an de contrat, le PSG réclamerait tout de même entre 40 et 50M€ pour se séparer de Gianluigi Donnarumma.