Pep Guardiola : Accord confirmé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a vu Lucas Chevalier débarquer et que les négociations pour une prolongation de son contrat n’ont pas abouti, Gianluigi Donnarumma est toujours un joueur du PSG, à une dizaine de jours de la fermeture du mercato. S’il aurait un accord avec Manchester City, l’international italien attendrait toujours que l’équipe entraînée par Pep Guardiola se sépare d’Ederson.

On se rapproche de la dernière ligne droite du mercato estival et Gianluigi Donnarumma est, pour le moment, toujours un joueur du PSG. Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, le gardien âgé de 26 ans pourrait trouver un point de chute en Angleterre et plus précisément du côté de Manchester City.

Donnarumma a un accord avec Manchester City En effet, les Citizens sont intéressés par Gianluigi Donnarumma et ce dernier aurait même déjà échangé avec Pep Guardiola. Les deux parties auraient trouvé un accord contractuel, ce que confirme la Gazzetta dello Sport ce vendredi, mais il y aurait encore des obstacles au transfert de l’international italien (74 sélections).