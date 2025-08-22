Transfert - Donnarumma : Le sale coup du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatre ans après son arrivée en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma se retrouve aujourd’hui poussé vers la sortie par le PSG, lui qui est entré dans la dernière année de son contrat. L’international italien aurait pourtant accepté de revoir les modalités de son salaire en avril dernier, avant que le club de la capitale ne change encore ses conditions.

Désormais barré par la concurrence de Lucas Chevalier, la situation de Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas évolué, alors que le mercato ferme ses portes dans une dizaine de jours. Faute d’un accord pour une prolongation de son contrat, le PSG a décidé d’opérer un changement majeur en recrutant un nouveau gardien et l’international italien (74 sélections) doit désormais se trouver un nouveau club.

Les raisons de l'échec des négociations avec le PSG D’après la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma aurait pourtant été prêt à répondre favorablement aux exigences du PSG concernant les modalités de son salaire afin de prolonger en avril dernier. Mais les dirigeants parisiens auraient de nouveau changé leurs conditions et le portier âgé de 26 ans aurait alors pris la décision de ne plus prolonger.