PSG - Ibrahimovic : Il dévoile les raisons du clash !

En 2015, auteur d'un triplé contre Lorient avec le PSG, Zlatan Ibrahimovic s'était alors accroché avec Tony Chapron. Souhaitant récupérer le ballon du match comme le veut la tradition, le Suédois avait alors été recalé par l'arbitre. Que s'est-il réellement ? Chapron est revenu sur cette histoire avec Ibra.

Joueur du PSG pendant 4 saisons, Zlatan Ibrahimovic s'est retrouvé au coeur de nombreuses péripéties. C'est ainsi qu'on a notamment pu voir le Suédois s'accrocher notamment avec l'arbitre, Tony Chapron, après un match face à Lorient. Alors qu'Ibra venait de marquer un triplé face aux Merlus, il a voulu récupérer le ballon du match, mais voilà que cette demande lui avait été refusée par Tony Chapron.

« Il n'est pas poli » Pour Instant Foot, l'ancien arbitre s'est expliqué à propos de cet accrochage avec Zlatan Ibrahimovic. C'est ainsi que Tony Chapron a confié : « Ne pas donner le ballon du match, un geste d'autorité ou de principe ? Principe parce que je l'applique aussi dans ma vie quotidienne. Donc ça marche pour Zlatan, ça marche pour mes enfants. (...) Par principe, je ne lui donne pas parce qu'il n'est pas poli, tout simplement ».