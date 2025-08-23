Affaire Donnarumma : Le PSG change d'avis !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma a au moins eu ce qu'il voulait. Le gardien italien était finalement prêt à faire des sacrifices financiers escomptés par le PSG pour y rester... mais la direction parisienne a rendu caduc cet accord, engendrant son départ pressenti pour Manchester City. La presse italienne fait un point.

Vendredi soir, pour la première apparition du PSG au Parc des princes depuis le sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a eu la possibilité de faire ses adieux émouvants pour lui au public parisien comme il l'avait souhaité par le biais de son communiqué sur Instagram la semaine dernière.

Le PSG revient sur sa parole A un an de la fin de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma risque de partir avant la fin du mercato le 1er septembre prochain en raison de l'échec des négociations pour le prolonger avec les dirigeants parisiens. Le portier italien avait accepté un salaire moindre et des variables comme attendu par le Paris Saint-Germain selon la Gazzetta dello Sport... avant que les dirigeants ne changent d'avis et enterrent le deal.