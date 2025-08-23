Affaire Donnarumma : Le PSG change d'avis !

Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma a au moins eu ce qu'il voulait. Le gardien italien était finalement prêt à faire des sacrifices financiers escomptés par le PSG pour y rester... mais la direction parisienne a rendu caduc cet accord, engendrant son départ pressenti pour Manchester City. La presse italienne fait un point.
Vendredi soir, pour la première apparition du PSG au Parc des princes depuis le sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a eu la possibilité de faire ses adieux émouvants pour lui au public parisien comme il l'avait souhaité par le biais de son communiqué sur Instagram la semaine dernière.
Le PSG revient sur sa parole
A un an de la fin de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma risque de partir avant la fin du mercato le 1er septembre prochain en raison de l'échec des négociations pour le prolonger avec les dirigeants parisiens. Le portier italien avait accepté un salaire moindre et des variables comme attendu par le Paris Saint-Germain selon la Gazzetta dello Sport... avant que les dirigeants ne changent d'avis et enterrent le deal.
Le plus dur reste à faire pour sa signature à Manchester City ?
A présent, Gianluigi Donnarumma est attendu du côté de Manchester City, club avec lequel il a déjà trouvé un accord contractuel. Toutefois, comme la Gazzetta dello Sport l'affirme, il faudra que les dirigeants des Skyblues puissent se séparer d'Ederson en amont et que leurs homologues du PSG soient convaincus par une offre de transfert allant jusqu'à 50M€ selon leur souhait...