PSG : Le cadeau surprise pour la fin du mercato !

Ce n'est pas vraiment une surprise vu que l'on parle du même montant que les participants à l'édition 2024 et qu'il avait déjà été évoqué par la presse avant la rencontre, mais le PSG aurait reçu sur ses comptes en banque le virement de 5M€ de l'UEFA concernant la Supercoupe d'Europe. Et ce, à 10 jours de la clôture du mercato estival.

Le 13 août dernier, dans un contexte particulier en raison du fait que Gianluigi Donnarumma avait été écarté de la liste par Luis Enrique et que le gardien italien avait lui-même évoqué par le biais d'Instagram la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, l'équipe de l'entraîneur espagnol parvenait à faire le job à Udine. Malgré les 2 buts d'écart en faveur de Tottenham, le PSG raflait un trophée pour entamer sa saison (2-2 puis 4-3 aux tirs au but).

Le PSG puissance 5 En effet, le PSG, comme le Real Madrid face à l'Atalanta un an plus tôt, respectait la hiérarchie en remportant la Supercoupe d'Europe. Hiérarchie car le club parisien a remporté la Ligue des champions (C1) face au vainqueur de la Ligue Europa (C3). Et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain a quelque peu renfloué ses caisses, à l'instar du malheureux vaincu.