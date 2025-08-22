Décès en direct : La réponse du clan Barcola après la polémique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi, le célèbre streameur Raphaël Graven, plus connu sous son pseudonyme Jean Pormanove, est décédé en pleine diffusion d’un live sur la plateforme Kick. Rapidement, le joueur du PSG Bradley Barcola a été pointé du doigt de par sa proximité avec les deux acolytes de « JP », « Naruto » et Safine, qui ont violenté ce dernier. Ce vendredi, le clan de Barcola a tenu à répondre à la polémique.

Ce scandale secoue le pays depuis ce lundi. Faisant partie des streameurs les plus populaires en France, Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé en direct ce lundi. Mort dans son sommeil, l’homme de 46 ans a rapidement déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. La raison ? Le streameur était régulièrement humilié en live par ses deux « acolytes » Naruto (de son vrai nom Owen Cenazandotti) et Safine. Deux individus avec qui existait une proximité avec Bradley Barcola.

Barcola en plein dans la polémique En effet, l’ailier du PSG était connu pour être un sympathisant du trio de streameurs, et les avait même encouragé pour un défi caritatif quelques jours avant le tragique décès de Jean Pormanove : « Salut les gars, grosse force pour le défi. On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là, ça va vraiment pas », lâchait ainsi Bradley Barcola dans une petite vidéo envoyée au groupe.