Décès en direct : La réponse du clan Barcola après la polémique !

Lundi, le célèbre streameur Raphaël Graven, plus connu sous son pseudonyme Jean Pormanove, est décédé en pleine diffusion d’un live sur la plateforme Kick. Rapidement, le joueur du PSG Bradley Barcola a été pointé du doigt de par sa proximité avec les deux acolytes de « JP », « Naruto » et Safine, qui ont violenté ce dernier. Ce vendredi, le clan de Barcola a tenu à répondre à la polémique.
Ce scandale secoue le pays depuis ce lundi. Faisant partie des streameurs les plus populaires en France, Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé en direct ce lundi. Mort dans son sommeil, l’homme de 46 ans a rapidement déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. La raison ? Le streameur était régulièrement humilié en live par ses deux « acolytes » Naruto (de son vrai nom Owen Cenazandotti) et Safine. Deux individus avec qui existait une proximité avec Bradley Barcola.
Barcola en plein dans la polémique
En effet, l’ailier du PSG était connu pour être un sympathisant du trio de streameurs, et les avait même encouragé pour un défi caritatif quelques jours avant le tragique décès de Jean Pormanove : « Salut les gars, grosse force pour le défi. On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là, ça va vraiment pas », lâchait ainsi Bradley Barcola dans une petite vidéo envoyée au groupe.
L’entourage du joueur sort du silence
Si plusieurs sources ont notamment accusé Bradley Barcola d’avoir été présent sur le live Kick dans lequel Raphaël Graven est décédé, son entourage dément auprès de l’Equipe : « Bradley comprend et partage l'émotion suscitée par le décès de Raphaël Graven. Il a d'ailleurs été l'un des premiers à réagir publiquement lorsqu'il a appris le drame. Il convient de préciser qu'il n'était en aucun cas présent en direct ce soir-là. La vidéo qui circule et dans laquelle il apparaît avait été enregistrée plusieurs semaines auparavant (début août). »