PSG : «Très fort», le transfert qui le fait halluciner !

Le Paris Saint-Germain a pris une décision forte en actant le départ de Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur de performances remarquées en Ligue des champions la saison dernière. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de miser sur Lucas Chevalier, jeune gardien formé au LOSC. Un choix qui fait déjà beaucoup réagir.
Ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma avait retrouvé une régularité saluée par de nombreux observateurs. Pourtant, la direction sportive du PSG a fait le pari de tourner la page et d’investir sur Lucas Chevalier, considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 la saison dernière.
La méthode du PSG est validée
Avec ce transfert, le PSG illustre une volonté claire : préparer l’avenir en privilégiant un profil jeune et formé en France, plutôt que de s’enfermer dans une logique de résultats immédiats. Pour Dave Appadoo, ce choix est révélateur de la stratégie parisienne actuelle.
« Je trouve ça très fort »
« Tu as un gardien, Donnarumma, qui est quasiment imbattable depuis six mois, qui devient le gardien que l’on voulait avec le PSG. Et même avec ça, le PSG est dans la recherche. Ils ne sont pas prisonniers du strict résultat. Je trouve ça très fort » a déclaré le consultant sur le plateau de L'Equipe du Soir ce jeudi.