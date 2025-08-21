PSG - Donnarumma : Gros problème pour son transfert, c’est la panique !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, Gianluigi Donnarumma ne sera plus un joueur du PSG. C’est en tout cas le souhait du club de la capitale, qui essaie de trouver un point de chute au champion d’Europe. Ce dernier intéresse Manchester City, mais pour le moment les Skyblues sont bloqués dans ce dossier, car Ederson n’est toujours pas parti à Galatasaray.

Après quatre années, l’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG va prendre fin. Le portier italien est poussé vers la sortie par le club de la capitale, qui a d’ailleurs déjà recruté son remplaçant. Le champion de France est allé chercher Lucas Chevalier du côté de Lille contre un chèque de 40M€ plus 15M€ de bonus.

Manchester City veut Donnarumma Depuis quelques semaines, l’entourage de Gianluigi Donnarumma s’active donc pour lui trouver un nouveau point de chute. D’après les informations de L’Équipe, l’Italien plaît notamment à Manchester City et à Manchester United. Pep Guardiola aimerait faire du Parisien son nouveau gardien, mais pour le moment un détail bloque tout transfert.