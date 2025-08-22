Officiel : Le PSG perd un joueur à la dernière minute !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, le PSG de Luis Enrique va affronter le SCO d'Angers au Parc des Princes. Malheureusement pour le club de la capitale, il sera privé de Khvicha Kvaratskhelia pour la deuxième journée de Ligue 1. Souffrant d'une gêne musculaire, l'attaquant géorgien de 24 ans ne figure pas dans le groupe du PSG.

PSG-Angers : Kvaratskhelia est forfait Ce vendredi matin, le PSG a annoncé le groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique pour le duel face au SCO d'Angers. Si l'absence de Senny Mayulu - en phase de reprise après une blessure - était prévue, celle de Khvicha Kvaratskhelia est une surprise.