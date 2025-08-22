Après Donnarumma, un autre joueur du PSG sur le départ : Le coup de théâtre à l’étranger

Le Paris Saint-Germain poursuit sa grande réorganisation estivale. Après avoir demandé à Gianluigi Donnarumma de se trouver une porte de sortie, le club de la capitale a également placé Arnau Tenas sur la liste des départs. Relégué dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat avec la formation parisienne.
Le départ de Gianluigi Donnarumma, qui incarnait depuis trois ans le projet parisien dans les cages, illustre un changement profond de stratégie au PSG. L’international italien, malgré un retour en forme remarqué ces derniers mois, a été poussé vers la sortie afin de laisser place à Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin.
Une solution espérée pour Tenas
Dans ce contexte, Arnau Tenas a vu sa situation s’assombrir. Longtemps considéré comme une option crédible pour s’imposer au PSG, il est désormais clairement barré. Le cas de l'ancien gardien du FC Barcelone attire particulièrement l’attention en Espagne. Ses représentants multiplient les discussions, conscients que le temps joue contre lui.
Un nouveau prétendant pour Tenas
D’après Radio Marca, plusieurs clubs suivent le gardien : si le LOSC a fermé la porte, le Celta de Vigo se montre intéressé et Côme est annoncé proche de conclure. Villarreal, de son côté, observe attentivement la situation. Reste à savoir si le Sous-marin jaune optera pour un transfert sec ou un prêt. Dans ce dernier cas, Paris serait contraint de prolonger Tenas afin d’éviter un départ gratuit dans un an.