Après Donnarumma, un autre joueur du PSG sur le départ : Le coup de théâtre à l’étranger

Le Paris Saint-Germain poursuit sa grande réorganisation estivale. Après avoir demandé à Gianluigi Donnarumma de se trouver une porte de sortie, le club de la capitale a également placé Arnau Tenas sur la liste des départs. Relégué dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat avec la formation parisienne.

Le départ de Gianluigi Donnarumma, qui incarnait depuis trois ans le projet parisien dans les cages, illustre un changement profond de stratégie au PSG. L’international italien, malgré un retour en forme remarqué ces derniers mois, a été poussé vers la sortie afin de laisser place à Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin.

Une solution espérée pour Tenas Dans ce contexte, Arnau Tenas a vu sa situation s’assombrir. Longtemps considéré comme une option crédible pour s’imposer au PSG, il est désormais clairement barré. Le cas de l'ancien gardien du FC Barcelone attire particulièrement l’attention en Espagne. Ses représentants multiplient les discussions, conscients que le temps joue contre lui.