C'est officiel, le PSG annonce une signature surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais très attentif à ses jeunes éléments en provenance du centre de formation, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara ce jeudi après-midi. Le natif de Meaux s’est engagé jusqu’en 2028 en faveur du champion d’Europe, lui qui fait désormais pleinement partie de l’équipe première.

Le PSG peut compter sur un groupe solide. Avec Luis Enrique aux manettes, le club de la capitale dispose d’un effectif conséquent, mêlant véritables stars et jeunes joueurs très prometteurs. Ce n’est plus un secret, le club parisien fait très attention à son centre de formation. Et après Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, et Ibrahim Mbaye, un autre Titi a signé pro au PSG avec Noham Kamara.

Noham Kamara signe pro au PSG Le défenseur de 18 ans s’est engagé jusqu’en 2028 au sein du PSG. Né en 2007 à Meaux, le numéro 43 a déjà pris part à deux rencontres de Ligue 1, et avait fait ses grands débuts avec l’équipe première face à Strasbourg en fin de saison dernière. Ce jeudi après-midi, le PSG a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur le site du club : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara. Formé au Club, le défenseur est désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028 », peut-on lire.