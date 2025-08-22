PSG - Ousmane Dembélé : La scène lunaire en plein match !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Retour à la maison pour le PSG de Luis Enrique ce vendredi. Grâce à la réception d'Angers, le champion d'Europe a eu la possibilité de retrouver ses supporters au cours d'un match où une scène rarissime s'est déroulée : un changement d'arbitre en pleine rencontre auquel Ousmane Dembélé ne serait pas étranger...

Après un voyage à Nantes pour son premier match de Ligue 1 de la saison 2025/2026 (1-0), le PSG est de retour ce vendredi soir devant son public du Parc des princes. La première apparition sportive des hommes de Luis Enrique depuis leur sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier à Munich.

L'arbitre central sort blessé... à cause d'Ousmane Dembélé ? A la 19ème minute de jeu ce PSG - SCO d'Angers, Hakim Ben El Hadj ne pouvait plus continuer. En raison d'une feinte d'Ousmane Dembélé, l'arbitre central a ressenti une gêne à la cuisse selon RMC Sport. Résultat, une scène assez inhabituelle s'est déroulée au Parc des princes ce vendredi soir : le 4ème arbitre a remplacé celui qui officiait sur le terrain.