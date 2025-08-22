PSG - Ousmane Dembélé : La scène lunaire en plein match !

Retour à la maison pour le PSG de Luis Enrique ce vendredi. Grâce à la réception d'Angers, le champion d'Europe a eu la possibilité de retrouver ses supporters au cours d'un match où une scène rarissime s'est déroulée : un changement d'arbitre en pleine rencontre auquel Ousmane Dembélé ne serait pas étranger...
Après un voyage à Nantes pour son premier match de Ligue 1 de la saison 2025/2026 (1-0), le PSG est de retour ce vendredi soir devant son public du Parc des princes. La première apparition sportive des hommes de Luis Enrique depuis leur sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier à Munich.
L'arbitre central sort blessé... à cause d'Ousmane Dembélé ?
A la 19ème minute de jeu ce PSG - SCO d'Angers, Hakim Ben El Hadj ne pouvait plus continuer. En raison d'une feinte d'Ousmane Dembélé, l'arbitre central a ressenti une gêne à la cuisse selon RMC Sport. Résultat, une scène assez inhabituelle s'est déroulée au Parc des princes ce vendredi soir : le 4ème arbitre a remplacé celui qui officiait sur le terrain.
L'arbitre remplaçant accorde un penalty au PSG, Dembélé le rate
Mickaël Leleu a donc laissé son tableau d'affichage de côté et enfilé le maillot d'arbitre central avec l'oreillette et la montre qui vont avec. Trois minutes de jeu à peine après son entrée en jeu, l'arbitre a sifflé un penalty pour le PSG obtenu par Joao Neves pour une intervention jugée illicite de Jordan Lefort. Cependant, Ousmane Dembélé a dévissé sa frappe et n'a pas transformé cette opportunité du point de penalty.