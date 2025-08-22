PSG : Un problème de dernière minute est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir (20h45), le PSG reçoit le SCO d’Angers au Parc des Princes en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Si une grosse ambiance est attendue à Paris, à quelques minutes du coup d’envoi, la pelouse du Parc est en très mauvais état, ce qui pourrait compliquer les choses.

Le PSG souhaite enchaîner. Si dimanche dernier, le club de la capitale a réalisé un retour à la compétition en douceur avec une courte victoire sur la pelouse du FC Nantes (0-1), la formation de Luis Enrique a l’occasion de se régaler ce vendredi soir avec la réception d’Angers au Parc des Princes.

Premier match au Parc des Princes pour le PSG Une rencontre très attendue pour les supporters parisiens. En effet, le PSG a décidé que pour ce premier match de la saison à domicile, les différents trophées remportés par les Rouge et Bleu seraient présentés aux supporters à la fin du match. Cependant, alors que le coup d’envoi est prévu pour 20h45, un gros problème subsiste.