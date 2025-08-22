PSG - Canal + : La mauvaise nouvelle se confirme !

Alexis Brunet

Depuis cette saison, le championnat de France est à suivre sur la plateforme Ligue 1+. La chaîne est distribuée par plusieurs opérateurs, mais Canal + ne fait pas encore partie du lot. Aucun accord n’a été trouvé entre LFP Media et La Quatre, ce qui fait que cette dernière ne pourra pas diffuser la rencontre entre le PSG et Angers prévue ce vendredi soir.

Vendredi dernier, l’OM et le Stade Rennais avaient l’honneur d’ouvrir la saison 2025-2026 du championnat de France. Un petit évènement, surtout que cette rencontre était la première à être diffusée sur Ligue 1+, la nouvelle plateforme de la LFP, lancée après l’échec DAZN.

Toujours pas d’accord entre Canal + et Ligue 1+ Afin de toucher un maximum de monde, il est possible de s’abonner à Ligue 1+ de plusieurs façons. Des offres existent avec DAZN, Amazon Prime Video, mais pas encore avec Canal +. D’après les informations de RMC Sport, aucun accord n’a encore été trouvé entre la chaîne cryptée et LFP Media. Les deux parties sont en négociations depuis plusieurs semaines, mais un climat tendu ne facilite pas les discussions.