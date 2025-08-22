Plus de 100 000€ par mois et une villa offerte : les demandes folles de Georgina à Cristiano Ronaldo

Sur Instagram, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont officialisé leurs fiançailles. Le célèbre couple va enfin se marier, alors que certains détails du contrat de mariage ont déjà filtrés. Une chose est en revanche certaine, en cas de séparation après leur union, le quintuple Ballon d’Or devra serrer la ceinture.
Lundi 11 août dernier, une publication Instagram de Georgina Rodriguez faisait le tour du monde. Partageant la vie de Crisitano Ronaldo depuis 2017, l’ancienne vendeuse chez Gucci a été demandée en mariage par le quintuple Ballon d’Or. « Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes celles à venir », a écrit la mannequin argentine sur son réseau social.
Un contrat de mariage XXL
Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont donc s’unir pour la vie, dans l’un des mariages les plus attendus des dernières années au vu de la popularité des deux tourtereaux. Cependant, pour le moment, aucune date n’a encore été révélée pour ce mariage XXL. En revanche, certains détails du contrat de mariage ont filtré. Et une chose est certaine, Cristiano Ronaldo devra céder beaucoup de biens à sa compagne en cas de séparation.
Cristiano Ronaldo n’a pas intérêt de divorcer
Ainsi, en cas de divorce, la mannequin de 31 ans recevrait une pension de 100 000€ par mois, à vie, soit plus d’un million d’euros garanti par an selon le média portugais TV GUIA. Georgina recevrait également la villa de La Finca, un immense domaine madrilène estimé à plus de cinq millions d’euros, faisant plus de 400 mètres carrés. Mais tout cela ne s’arrête pas là. En effet, plusieurs sources proches de la fiancée de CR7 assurent que Georgina disposerait également en cas de rupture de 2 millions de dollars par an pour entretenir son train de vie, l’accès à plusieurs voitures de luxe issues de la collection personnelle de Cristiano Ronaldo, et enfin la prise en charge de tous ses voyages en jet privé.