Plus de 100 000€ par mois et une villa offerte : les demandes folles de Georgina à Cristiano Ronaldo

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur Instagram, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont officialisé leurs fiançailles. Le célèbre couple va enfin se marier, alors que certains détails du contrat de mariage ont déjà filtrés. Une chose est en revanche certaine, en cas de séparation après leur union, le quintuple Ballon d’Or devra serrer la ceinture.

Lundi 11 août dernier, une publication Instagram de Georgina Rodriguez faisait le tour du monde. Partageant la vie de Crisitano Ronaldo depuis 2017, l’ancienne vendeuse chez Gucci a été demandée en mariage par le quintuple Ballon d’Or. « Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes celles à venir », a écrit la mannequin argentine sur son réseau social.

Un contrat de mariage XXL Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont donc s’unir pour la vie, dans l’un des mariages les plus attendus des dernières années au vu de la popularité des deux tourtereaux. Cependant, pour le moment, aucune date n’a encore été révélée pour ce mariage XXL. En revanche, certains détails du contrat de mariage ont filtré. Et une chose est certaine, Cristiano Ronaldo devra céder beaucoup de biens à sa compagne en cas de séparation.