Zidane et Cristiano Ronaldo à l’OM : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps pressenti pour le rachat de l’OM en 2020, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi avait de solides ambitions pour l’avenir du club phocéen. Et il confirme notamment dans une interview son grand projet de faire signer Cristiano Ronaldo en attaque, ainsi que Zinedine Zidane au poste d’entraîneur de l’OM.

Et si Frank McCourt avait accepté de vendre l’OM en 2020, lorsque le feuilleton faisait couler beaucoup d’encre ? L’homme d’affaires franco-tunisien de 73 ans Mohamed Ajroudi était notamment positionné à cette époque, et il était d’ailleurs question qu’il ramène de grosses pointures à l’OM telles que Cristiano Ronaldo ou encore Zinedine Zidane. Et Ajroudi confirme.

Ajroudi voulait Zidane Interrogé sur la chaine Youtube du journaliste Thibaud Vézirian, l’homme d’affaires évoque son grand projet avec Zidane entraîneur de l’OM : « Moi, j’avais un rêve… Zidane à l’OM. On l’avait à Cannes. Il était le symbole de mon programme. Rassembler. Donner un visage noble à l’OM », explique Mohamed Ajroudi.