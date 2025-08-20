Zidane et Cristiano Ronaldo à l’OM : C’est confirmé !

Longtemps pressenti pour le rachat de l’OM en 2020, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi avait de solides ambitions pour l’avenir du club phocéen. Et il confirme notamment dans une interview son grand projet de faire signer Cristiano Ronaldo en attaque, ainsi que Zinedine Zidane au poste d’entraîneur de l’OM.
Et si Frank McCourt avait accepté de vendre l’OM en 2020, lorsque le feuilleton faisait couler beaucoup d’encre ? L’homme d’affaires franco-tunisien de 73 ans Mohamed Ajroudi était notamment positionné à cette époque, et il était d’ailleurs question qu’il ramène de grosses pointures à l’OM telles que Cristiano Ronaldo ou encore Zinedine Zidane. Et Ajroudi confirme.
Ajroudi voulait Zidane
Interrogé sur la chaine Youtube du journaliste Thibaud Vézirian, l’homme d’affaires évoque son grand projet avec Zidane entraîneur de l’OM : « Moi, j’avais un rêve… Zidane à l’OM. On l’avait à Cannes. Il était le symbole de mon programme. Rassembler. Donner un visage noble à l’OM », explique Mohamed Ajroudi.
« Ronaldo, mon objectif »
Et il poursuit en évoquant un autre dossier XXL : « Cristiano Ronaldo, c’était mon objectif. Il suffit de suivre où il est allé (en Arabie saoudite, ndlr). Tout ce que je voulais faire à l’OM se trouve aujourd’hui à Riyad ou à Jeddah. Ce programme de l’OM est appliqué là-bas. Cela veut dire que je suis écouté quelque part », précise-t-il. L’OM a donc peut-être raté du très lourd avec Ajroudi.