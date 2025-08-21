«Il est mort», l'annonce troublante sur le boss de l'OM !

Alexis Brunet

C’est un dossier inattendu que l’OM doit régler pour cette fin de mercato. Le club phocéen est forcé de trouver un nouveau point de chute à Adrien Rabiot, qui a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Un évènement qui va forcément avoir des répercussions sur Medhi Benatia, qui était très proche du milieu de terrain.

La fin de mercato s’annonce folle à l’OM. Le club phocéen voulait initialement boucler encore plusieurs transferts, mais une nouvelle vente s’est ajoutée dernièrement. En effet, les dirigeants marseillais souhaitent se débarrasser d’Adrien Rabiot, alors que ce n’était pas prévu initialement. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts, tout comme Jonathan Rowe, suite à la bagarre dans le vestiaire après la défaite contre Rennes (1-0) entre les deux coéquipiers.

« Si Medhi Benatia ne sanctionne pas il est mort » L’OM a été obligé de prendre une sanction exemplaire, ce qui prouve l’importance de l’évènement. Une décision obligatoire selon Walid Acherchour, sinon Medhi Benatia aurait beaucoup perdu en crédibilité auprès du vestiaire. « Benatia, il est mort dans le cas Rabiot. Parce que comme il a fait ami-ami dans le cas Rabiot, parce que c'était le garant de la rigueur qu'il voulait imposer dans le vestiaire. Donc tant que Rabiot ça fonctionne et que c'est le meilleur joueur de l'OM, Benatia est renforcé. Sauf que quand Rabiot commence à chouiner sur le programme des entraînements, qu'il commence à être un peu problématique pour De Zerbi et qu'il pète les plombs dans le vestiaire, si Medhi Benatia ne sanctionne pas, il est mort parce que les autres diront : "Ah bah regarde, son ami Rabiot peut faire ce qu'il veut sur le terrain" », a déclaré le consultant dans l’After Foot.