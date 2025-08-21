Lamine Yamal : Catastrophe avec Neymar, la presse espagnole s’enflamme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle, Lamine Yamal a bien profité de ses vacances d’été. Le petit prodige du FC Barcelone est notamment passé par le Brésil, où il est apparu à plusieurs reprises accompagné de Neymar. Du côté du Barça, on se serait inquiété pour l’ailier espagnol, ne souhaitant pas que ce dernier marche sur les traces du Brésilien.

C’est le tube de l’année. Tout droit sorti de la Masia il y a deux ans désormais, Lamine Yamal s’est véritablement mué en star internationale la saison passée. Le champion d’Europe 2024 est désormais la grosse vedette du FC Barcelone, qui a réalisé une très belle saison 2024-2025. Si bien que désormais, le joueur de 18 ans est considéré comme le rival d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025.

Lamine Yamal a retrouvé Neymar au Brésil Cet été, après une longue saison, Lamine Yamal a décidé de partager ses vacances estivales sur les réseaux sociaux. Passé par le Brésil, ce dernier a rencontré un certain Neymar. L’ancienne gloire du PSG et du Barça évolue désormais à Santos, et a donc pris en quelque sorte le jeune Yamal sous son aile. En revanche du côté de Barcelone, cela ne serait pas réellement passé…