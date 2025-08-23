Transfert prestigieux annulé : La proposition de l’OM qui a tout fait basculer pour un crack !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, à 17h, l’OM accueille le Paris FC. Une rencontre qui sera particulière notamment pour Maxime Lopez. Aujourd’hui dans l’effectif parisien, le milieu de terrain va ainsi retrouver son club formateur, là où tout a commencé pour lui. C’est sous le maillot du club phocéen que l’histoire a débuté pour Maxime Lopez, mais voilà que ça aurait pu se passer différemment avec notamment une signature très jeune du côté de Liverpool.

Souvent pointée du doigt, la formation marseillaise a toutefois réussi à faire émerger quelques talents. C’est le cas de Maxime Lopez. Pur produit du centre de formation de l’OM, le milieu de terrain s’était fait une place au sein de l’effectif professionnel avant de poursuivre sa carrière loin de la Canebière à partir de 2020. Parti alors à Sassuolo, celui qui est désormais au Paris FC, aurait pu quitter l’OM bien avant. En effet, avant même de percer avec le club phocéen, Maxime Lopez était sur les tablettes de Liverpool.

« Liverpool s’était positionné pour le récupérer » La carrière de Maxime Lopez aurait donc pu s’écrire à Liverpool. Un transfert prestigieux qui n’a finalement pas vu le jour pour le milieu de terrain qui a finalement préféré signer avec l’OM. A ce propos, Thomas Fernandez ancien directeur du centre de formation olympien, a expliqué pour Ouest France : « Au départ, personne ne croyait en lui. Il n’avait qu’une convention de formation. Il n’était pas sous contrat. Il était libre. Plusieurs clubs étaient venus aux renseignements. Liverpool s’était positionné pour le récupérer et l’OM lui a fait une proposition identique. Il avait préféré choisir son club de coeur plutôt que d’opter pour Liverpool où, peut-être, il n’aurait jamais joué ».