Une star du PSG fait ses adieux : «C'est difficile pour tous de digérer ça»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi soir, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au public du Parc des Princes à l’issue du match remporté par le PSG contre Angers (1-0). Acclamé par les supporters du virage Auteuil, le portier italien a vécu un moment émouvant, salué par Luis Enrique en conférence de presse. Manchester City reste intéressé par ses services.

« C'est toujours joli de voir le soutien des supporters » Gianluigi Donnarumma a réussi ses adieux. Dans la foulée de son match contre Angers (1-0), le PSG a présenté ses trophées de la saison dernière avec l’ensemble de ses joueurs, l’occasion pour le portier italien, poussé par certains de ses partenaires dont le capitaine Marquinhos, à se présenter devant le virage Auteuil, afin d’être acclamé après ses quatre saisons dans la capitale. Une séquence sur laquelle est revenue Luis Enrique en conférence de presse.

« C'est toujours joli de voir le soutien des supporters » « C'est toujours joli de voir le soutien des supporters. Je comprends que c'est un moment spécial pour Gigio et c'est difficile pour tous de digérer ça mais c'est joli de voir ce sentiment de confiance et de reconnaissance. Et c'est toujours beau de voir ça », a réagi Luis Enrique.