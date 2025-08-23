PSG : Le coup de génie sur le mercato ?

A désormais moins de dix jours de la fin du mercato, le PSG pourrait encore vendre plusieurs joueurs sur le marché. Troisième gardien du club parisien depuis deux ans, Arnau Tenas intéresse fortement Villarreal, qui a déjà entamé des démarches pour le signer. Avec la vente de l’Espagnol, Paris réaliserait un beau coup.
Le mercato estival du PSG n’est sans doute pas terminé. Récemment, le Parisien annonçait que sauf départ important au sein de l’effectif, le club de la capitale ne recruterait plus dans le sens des arrivées. En revanche, les dirigeants parisiens vont chercher à dégraisser l’effectif lors de ces derniers jours du mercato.
Tenas vers Villarreal
Avec l’arrivée de Lucas Chevalier mais aussi de Renato Marin cet été, le PSG ne semble plus du tout compter sur Arnau Tenas. Sous contrat jusqu’en 2026 à Paris, le gardien espagnol pourrait quitter le club dans les prochains jours. En effet, la Cadena SER annonce ce vendredi que Villarreal apprécie son profil. Surtout, le sous-marin jaune a déjà entamé des contacts assez poussés avec le PSG pour obtenir la signature du gardien de 24 ans.
Un transfert définitif n’est pas à exclure
Le média ibérique indique que Villarreal espère recruter Arnau Tenas sous la forme d’un prêt. Mais les dirigeants du club espagnol n’excluent pas de proposer une indemnité de transfert au PSG. Le club parisien pourrait réaliser un gros coup avec Tenas, arrivé libre en 2023...