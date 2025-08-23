PSG : Le coup de génie sur le mercato ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A désormais moins de dix jours de la fin du mercato, le PSG pourrait encore vendre plusieurs joueurs sur le marché. Troisième gardien du club parisien depuis deux ans, Arnau Tenas intéresse fortement Villarreal, qui a déjà entamé des démarches pour le signer. Avec la vente de l’Espagnol, Paris réaliserait un beau coup.

Le mercato estival du PSG n’est sans doute pas terminé. Récemment, le Parisien annonçait que sauf départ important au sein de l’effectif, le club de la capitale ne recruterait plus dans le sens des arrivées. En revanche, les dirigeants parisiens vont chercher à dégraisser l’effectif lors de ces derniers jours du mercato.

Tenas vers Villarreal Avec l’arrivée de Lucas Chevalier mais aussi de Renato Marin cet été, le PSG ne semble plus du tout compter sur Arnau Tenas. Sous contrat jusqu’en 2026 à Paris, le gardien espagnol pourrait quitter le club dans les prochains jours. En effet, la Cadena SER annonce ce vendredi que Villarreal apprécie son profil. Surtout, le sous-marin jaune a déjà entamé des contacts assez poussés avec le PSG pour obtenir la signature du gardien de 24 ans.