Transferts : Après avoir fait affaire avec le PSG, il veut plomber l’OM !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, deux attaquants de Ligue 1 pourraient rejoindre la Juventus de Turin. En effet, le club italien est en négociations avec le PSG pour Randal Kolo Muani, mais également avec Lille pour Edon Zhegrova. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, car l’ailier kosovar fait partie des pistes marseillaises pour renforcer le secteur offensif du club phocéen.

En seconde partie de saison dernière, Randal Kolo Muani avait rejoint la Juventus de Turin sous la forme d’un prêt. Le Français n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique au PSG et en Italie il a retrouvé des couleurs et du temps de jeu. L’attaquant a d’ailleurs convaincu la Vieille Dame de le conserver.

Kolo Muani va revenir à la Juventus Depuis de nombreuses semaines et même mois, le PSG et la Juventus de Turin sont en négociations pour le retour de Randal Kolo Muani. Les négociations touchent enfin à leur fin et un accord serait en passe d’être trouvé. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le retour du Français devrait même être officialisé une fois qu’Arthur aura rejoint le Gremio.