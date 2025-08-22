Mercato : Un champion du Monde au PSG, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ ces dernières semaines alors qu'il est désormais considéré comme un remplaçant de luxe au sein du PSG, Lucas Hernandez va finalement rester au sein du club de la capitale cette saison selon les révélations de L'EQUIPE. Et le champion du Monde 2018 va donc devoir se battre pour obtenir du temps de jeu au PSG.

Ce mercato estival 2025 est plutôt calme au PSG dans le sens des arrivées avec les recrutements de seulement trois nouveaux éléments : Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi. Mais il l'est également dans le sens des départs malgré certains éléments indésirables en interne, et des cas assez particuliers à gérer pour le PSG comme par exemple Lucas Hernandez.

Hernandez, remplaçant de luxe au PSG Barré par des profils tels que Willian Pacho et Nuno Mendes dans la hiérarchie défensive mise en place par Luis Enrique au PSG, le latéral gauche (ou défenseur central) de 29 ans a du mal à retrouver son meilleur niveau depuis sa dernière blessure. Et alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en 2028 et qu'il a été question d'un départ cet été, le verdict est tombé pour Lucas Hernandez.