Rabiot : Le clash qui coûte cher à l'OM, un transfert de dernière minute ?

La rédaction

La bagarre qui a tout gâché. Dans la foulée de la défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe laissaient libre court à leur colère en se battant dans le vestiaire du Roazhon Park. Ecartés de manière définitive par les dirigeants de l'OM, les deux hommes sont poussés vers la sortie avant la fin du mercato. Que doit faire l'OM pour oublier Rabiot ? C'est notre sondage du jour !

C'était pourtant l'amour fou la saison dernière où il bénéficiait d'une immunité auprès des dirigeants et de l'entraîneur Roberto De Zerbi qui a avoué en conférence de presse ce vendredi qu'il avait plus fait de câlins à Adrien Rabiot qu'à son propre fils lors de l'exercice précédent. Une déclaration du coach italien qui ne sort pas de nulle part puisque Véronique Rabiot a sévèrement taclé l'institution de l'OM en interview pour La Provence ce vendredi après l'éviction de son fils Adrien Rabiot qui s'est battu avec Jonathan Rowe la semaine dernière.

«Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne» La punition des dirigeants de l'OM a été exemplaire : les deux joueurs ne font plus partie du groupe et ont été placés sur la liste des transferts. Une décision choc que n'a pas pleinement compris Pierre Ménès qui s'est interrogé sur la suite et la succession d'Adrien Rabiot à Marseille sur sa chaîne YouTube. « Tu n’étais pas obligé de le virer. Aujourd’hui, Marseille s’est créé un problème. Tu ne peux pas imaginer que l’OM va pouvoir remplacer Rabiot. Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne. Et c’est quand même se tirer une balle dans le pied pour cette bagarre qui aurait pu être gérée différemment plutôt que de prendre des décisions aussi radicales ». a conclu l'ancien consultant de Canal+ sur Pierrot Le Foot.