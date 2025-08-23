Rabiot : Le clash qui coûte cher à l'OM, un transfert de dernière minute ?

La bagarre qui a tout gâché. Dans la foulée de la défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe laissaient libre court à leur colère en se battant dans le vestiaire du Roazhon Park. Ecartés de manière définitive par les dirigeants de l'OM, les deux hommes sont poussés vers la sortie avant la fin du mercato. Que doit faire l'OM pour oublier Rabiot ? C'est notre sondage du jour !
C'était pourtant l'amour fou la saison dernière où il bénéficiait d'une immunité auprès des dirigeants et de l'entraîneur Roberto De Zerbi qui a avoué en conférence de presse ce vendredi qu'il avait plus fait de câlins à Adrien Rabiot qu'à son propre fils lors de l'exercice précédent. Une déclaration du coach italien qui ne sort pas de nulle part puisque Véronique Rabiot a sévèrement taclé l'institution de l'OM en interview pour La Provence ce vendredi après l'éviction de son fils Adrien Rabiot qui s'est battu avec Jonathan Rowe la semaine dernière.
«Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne»
La punition des dirigeants de l'OM a été exemplaire : les deux joueurs ne font plus partie du groupe et ont été placés sur la liste des transferts. Une décision choc que n'a pas pleinement compris Pierre Ménès qui s'est interrogé sur la suite et la succession d'Adrien Rabiot à Marseille sur sa chaîne YouTube. « Tu n’étais pas obligé de le virer. Aujourd’hui, Marseille s’est créé un problème. Tu ne peux pas imaginer que l’OM va pouvoir remplacer Rabiot. Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne. Et c’est quand même se tirer une balle dans le pied pour cette bagarre qui aurait pu être gérée différemment plutôt que de prendre des décisions aussi radicales ». a conclu l'ancien consultant de Canal+ sur Pierrot Le Foot.
«A partir de là qui va prendre la place d’Adrien Rabiot parce qu’il laisse quand même un vide ?»
De son côté, Jérôme Rothen a affirmé sur les ondes de RMC vendredi que cette séparation allait laisser de sérieuses séquelles dans le vestiaire de l'OM et limiter les possibilités tactiques de Roberto De Zerbi. « Il va falloir te rassurer assez vite parce que quand tu prends cette décision là d’écarter un joueur important un joueur majeur comme Adrien Rabiot forcément ça laisse des traces sur le terrain, l’impact dans le vestiaire aussi. Il a pété un câble ok mais il été très important dans le vestiaire, donc à partir de là qui va prendre la place d’Adrien Rabiot parce qu’il laisse quand même un vide ? Tu trouveras pas aussi fort mais dans l’année avec toutes les échéances de l’OM c’est important que le groupe soit soudé ». L'OM doit-il recruter un autre milieu de terrain sur le marché des transferts ou bien faire confiance à d'autres éléments déjà présents dans le vestiaire tels qu'Angel Gomes et Amine Gouiri ?