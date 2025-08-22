Mercato - OM : La réponse cash du FC Barcelone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il souhaite désormais se séparer d’Adrien Rabiot, l’OM était annoncé sur la piste de Marc Casadó pour renforcer son milieu de terrain, selon la presse espagnole. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a fermé la porte à un départ de l’international espagnol, assurant qu’il ne voulait pas partir et qu’il comptait sur lui.

En raison de leur violente altercation vendredi dernier, après la défaite à Rennes (1-0), l’OM a décidé de se séparer de Jonathan Rowe (22 ans), proche de rejoindre Bologne, et d’Adrien Rabiot (30 ans). Pour remplacer l’international français (53 sélections), la presse espagnole évoquait une piste au FC Barcelone, celle menant à Marc Casadó (21 ans).

Hansi Flick ferme la porte pour Casadó Mais il semblerait qu’un départ de l’international espagnol (2 sélections) ne soit envisagé par les Blaugrana. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a évoqué l’avenir de Marc Casadó, déclarant : « Je lui ai parlé et il ne veut pas partir. Et je veux qu'il reste. »