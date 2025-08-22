Mercato - OM : La réponse cash du FC Barcelone !

Alors qu’il souhaite désormais se séparer d’Adrien Rabiot, l’OM était annoncé sur la piste de Marc Casadó pour renforcer son milieu de terrain, selon la presse espagnole. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a fermé la porte à un départ de l’international espagnol, assurant qu’il ne voulait pas partir et qu’il comptait sur lui.
En raison de leur violente altercation vendredi dernier, après la défaite à Rennes (1-0), l’OM a décidé de se séparer de Jonathan Rowe (22 ans), proche de rejoindre Bologne, et d’Adrien Rabiot (30 ans). Pour remplacer l’international français (53 sélections), la presse espagnole évoquait une piste au FC Barcelone, celle menant à Marc Casadó (21 ans).
Hansi Flick ferme la porte pour Casadó
Mais il semblerait qu’un départ de l’international espagnol (2 sélections) ne soit envisagé par les Blaugrana. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a évoqué l’avenir de Marc Casadó, déclarant : « Je lui ai parlé et il ne veut pas partir. Et je veux qu'il reste. »
« Nous avons besoin de tous les joueurs dont nous disposons actuellement »
« La saison sera difficile et nous avons besoin de tous les joueurs dont nous disposons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Ce n'est pas facile pour l'entraîneur. Nous voulons accomplir beaucoup de choses et c'est pourquoi nous avons besoin de tous les joueurs », a ajouté l’entraîneur du FC Barcelone.