OM : Il lâche une bombe pour ce transfert à 20M€ !

Amadou Diawara

Alors qu'Edon Zhegrova est en fin de contrat le 30 juin 2026, le LOSC a ouvert la porte à son transfert, et ce, pour une somme proche de 20M€. Alertés par la situation de l'attaquant kosovar, l'OM et l'Inter auraient inscrit son nom sur leurs tablettes. Mais comme l'a affirmé Olivier Létang ce vendredi après-midi, Edon Zhegrova devrait finalement rester à Lille cette saison.

Arrivé au LOSC en janvier 2022, Edon Zhegrova (26 ans) était parti pour changer de club lors de ce mercato estival. En effet, les Dogues ont ouvert la porte à son transfert, et ce, pour une somme proche de 20M€. Le club lillois voulant éviter de le voir partir libremenent et gratuitement dans un an. Alarmés par la situation contractuelle d'Edon Zhegrova, l'OM et l'Inter ont songé à boucler son transfert. Toutefois, à en croire Olivier Létang, le numéro 23 du LOSC devrait finalement rester cet été.

«Il n'y pas d’échanges sur un départ d’Edon» « Edon Zhegrova ? Il a repris avec le groupe cette semaine. Il a repris mardi après-midi. Il a senti une petite douleur, probablement le fait de reprendre avec le groupe. Il s’est de nouveau entraîné normalement ce matin. Si Edon est prêt, il est à la disposition pour le match de dimanche contre Monaco. Il est avec nous, il est là. Si on le réintègre, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il soit avec nous cette saison. Aujourd’hui, il est un joueur du LOSC. Il est à la disposition du coach », a affirmé Olivier Létang, avant de revenir sur les rumeurs envoyant Edon Zhegrova vers l'Inter.