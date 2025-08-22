«Greenwood a tapé sa femme» : La réponse cash de l’OM aux attaques du clan Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a longuement évoqué le cas d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, et notamment répondu à Véronique Rabiot, qui a mis en avant les conditions de l’arrivée de Mason Greenwood pour défendre son fils.

Auprès de La Provence, Véronique Rabiot a pris la défense de son fils, Adrien Rabiot, que l’OM a placé sur le marché des transferts en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe. « Dire qu’on n’a jamais vu ça, c’est fou. Lorsque Greenwood a signé alors qu’il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu’on pouvait lui donner une deuxième chance », a notamment déclaré la mère et agente de l’international français. « Je suis d’accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n’y aurait que mon fils qui n’aurait pas droit à une deuxième chance ? Je pars du principe qu’il ne doit rien à l’OM car il a payé d’avance. C’est l’OM qui devrait le remercier et ne pas lui manquer de respect. »

« Quand je lis que la mère de Rabiot se permet de dire qu'on a donné une deuxième chance à Greenwood... C'est faux » Des propos auxquels a répondu Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse : « Ce sont les faits : lundi, quand on a communiqué la décision aux joueurs, c'était temporaire. Ensuite, ça a dégénéré, pas à cause de l'OM, mais de l'entourage. J'ai mis mon orgueil de côté, parce que j’apprécie Rabiot. Je ne pense pas être plus important que Rabiot et personne ne le pense. Il existe une hiérarchie. Quand je lis que la mère de Rabiot se permet de dire qu'on a donné une deuxième chance à Greenwood... C'est faux. On parle de vie privée là. Ce n'est pas juste de parler d'autres personnes. On parle d'une bagarre, d’un comportement incorrect qui a eu lieu au sein du lieu de travail. »