«Je viens de la rue», l'OM répond aux attaques du clan Rabiot !

Amadou Diawara

Après le coup de sifflet final de Rennes-OM vendredi dernier, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont venus aux mains. En effet, les deux hommes se sont battus dans le vestiaire marseillais. Choqué par cette violente altercation entre ses deux joueurs, Roberto De Zerbi s'est livré en conférence de presse ce vendredi après-midi.

«Deux employés se frappent, comme dans un pub anglais» « Je prends la parole, c'est nécessaire. Je commence par une question assez simple : sur un lieu de travail, deux employés se frappent, comme dans un pub anglais. Il y avait un coéquipier à terre qui avait perdu connaissance. Que doit faire l'employeur en France ? Il y a deux solutions : soit la suspension, soit le licenciement. Pablo Longoria, le président, Medhi Benatia, le directeur sportif, et moi, on a discuté par téléphone dimanche. On a attendu lundi avant de communiquer notre décision, qui était nette, c'était de mettre ces deux joueurs à l'écart de l'effectif en attendant de voir. On voulait voir si les deux avaient des regrets. Partout, dans un lieu de travail, il doit y avoir une hiérarchie, le club doit passer avant tout. Les joueurs doivent savoir, qu'il y a avant eux le coach, et avant lui le club », a confié Roberto De Zerbi, avant d'en rajouter une couche.