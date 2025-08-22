OM : «Elle fait du mal à son fils», l'annonce cash sur Véronique Rabiot !

Amadou Diawara

Après la bagarre avec Jonathan Rowe, l'OM de Pablo Longoria a décidé de se séparer d'Adrien Rabiot. Ce qui provoqué la colère de Véronique Rabiot. En effet, la mère et agent de l'international français a sorti la sulfateuse pour dénoncer l'attitude et le choix des dirigeants de l'OM. D'après Walid Acherchour, Véronique Rabiot nuit à son fils depuis plusieurs années.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus librement et gratuitement lors de l'été 2019. Cinq années plus tard, l'international français a signé à l'OM dans les mêmes conditions. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, le milieu de terrain de 30 ans a migré vers Marseille pour 0€ le 17 septembre dernier.

OM : Véronique Rabiot nuit à son fils ? Lors de son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Toutefois, le milieu de terrain de 30 ans devrait prendre le large dès cet été. Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie par la direction de l'OM. Une décision ayant provoqué la colère de sa mère. En effet, Véronique Rabiot a taclé sèchement les hautes sphères marseillaises via les médias. Ce qui cause du tort à Adrien Rabiot. Du moins, c'est ce qu'affirme Walid Acherchour.