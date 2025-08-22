Mercato : Rabiot a refusé cette proposition lunaire de l'OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot aurait pu partir il y a deux mois. En effet, la direction marseillaise aurait proposé à son numéro 25 de changer de club gratuitement à l'issue de la saison 2024-2025, et ce, pour ne pas avoir à payer sa dernière année de bail. Toutefois, Adrien Rabiot aurait refusé d'aller voir ailleurs.

Après avoir passé cinq saisons à la Juventus, Adrien Rabiot s'est envolé vers Marseille, et ce, pour parapher un bail de deux années à l'OM. En effet, l'international français est devenu un nouveau joueur olympien le 17 septembre 2024.

L'OM a proposé à Rabiot d'être transféré gratuitement Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot ne portera plus le maillot ciel et blanc. Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, survenue vendredi dernier, le milieu de terrain de 30 ans est poussé vers la sortie par la direction marseillaise. Pour avoir du temps de jeu cette saison, Adrien Rabiot doit donc changer de cap.