OM : Un grand nom veut signer, sa mère dit non !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La carrière d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille semble déjà toucher à sa fin, après l’altercation avec Jonathan Rowe. Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain peut compter sur le soutien de sa mère. Invitée de RTL ce jeudi, Véronique Rabiot en a profité pour lâcher une révélation sur l'arrivée de son fils à Marseille l'été dernier.

La bagarre qui a opposé Adrien Rabiot à Jonathan Rowe vendredi dernier a été le catalyseur d’une décision radicale au sein de l’OM. À un an de la fin de son contrat, Rabiot se retrouve désormais sur la liste des transferts. Un choix qui ne laisse pas indifférent au sein du club ni dans l’entourage du joueur. Ce jeudi, la mère d'Adrien Rabiot a pris la parole pour défendre son fils, et critiquer la décision de Pablo Longoria, mais aussi de Medhi Benatia.

Le clan Rabiot égratigne la direction de l'OM « Prendre une décision comme ça, qui est complètement lunaire, c'est aussi déstabiliser l'équipe, ne pas réfléchir, anticiper. Je pense vraiment que le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. Ils n'ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné et sont incapables de contrôle leurs émotions » a déclaré celle qui gère la carrière du milieu de terrain français.