OM : «Ils mentent» : La mère de Rabiot annonce une terrible tromperie

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille semble s’écrire loin du Vélodrome. La bagarre avec Jonathan Rowe, survenue vendredi soir dans le vestiaire, a déclenché une crise qui a conduit la direction à le pousser vers la sortie. À un an de la fin de son contrat, sa mère Véronique accuse l’OM de manœuvrer pour un transfert.

L’incident entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a pris des proportions inattendues. Ce qui devait rester une dispute interne au vestiaire s’est transformé en affaire majeure, précipitant un possible départ du milieu international. Pour justifier cette décision, Pablo Longoria a évoqué un épisode d'une « violence inouïe ». Mais pour Véronique Rabiot, il s'agit d'un coup monté. Pour elle, ce choix s’explique aussi par la situation contractuelle du joueur : il ne lui reste plus qu’un an à son bail avec l’OM, ce qui renforce l’urgence de trouver une solution avant la fin du mercato.

La grande accusation de Véronique Rabiot « C’est un épiphénomène et c’est anecdotique. Tout le monde sait que dans les vestiaires les joueurs peuvent se fritter. Ça n’aurait pas du sortir du vestiaire. Je pense que ce n’est pas sorti sans raison. Une opportunité pour s’en séparer ? Oui, c’est très clair, pas besoin d’avoir fait HEC pour comprendre. Dans le monde du football, tout le monde ment. Et je le dis clairement, ils mentent. C’est toujours une question d’argent. On peut reprocher des choses à Adrien mais certainement pas son implication. C’est pathétique » a-t-elle déclaré sur RTL.